MP questiona Nunes sobre ordem contra artistas do Teatro de Contêiner

Os agentes da GCM retiraram à força e com uso de gás de pimenta artistas de um prédio anexo ao teatro, no centro de São Paulo, onde eram guardados equipamentos e pertences utilizados pelo Teatro de Contêiner. Segundo o MP, também houve agressões e ameaças contra os artistas com armas letais.

“Oficie-se ao Sr. Ricardo Luís Reis Nunes (Prefeito do Município de São Paulo) solicitando informações sobre quem autorizou a intervenção de agentes da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, em 19 de agosto de 2025, com agressões físicas e ameaça com armas letais contra os integrantes da Cia. Mungunzá de Teatro (gestora que administra o Teatro de Contêiner Mungunzá desde 2016)”, diz texto de despacho assinado pelo promotor de Justiça Paulo Destro.

O MP requereu ainda do prefeito o esclarecimento da existência de mandado judicial ou ordem administrativa e remoção coercitiva “para a referida intervenção no local, com uso de bombas e spray de gás de pimenta por parte da Inspetoria Regional de Operações Especiais”.

Os mesmos questionamentos também foram encaminhados para o subprefeito da Sé, Marcelo Salles, e ao inspetor superintendente do Comando-Geral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Jairo Chabaribery Filho. O Ministério Público deu prazo de dez dias para as respostas.