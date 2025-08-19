Exposição de Ricardo Stuckert retrata povo Yanomami durante 20 anos

A mostra gratuita integra a programação do 2º Simpósio Internacional do STJ sobre os direitos dos povos indígenas e

Com mais de 30 anos de experiência e reconhecimento nacional e internacional de sua obra, Stuckert começou a fotografar a Amazônia e teve seu primeiro contato com os povos originários no fim da década de 1990. Foi durante sua primeira viagem ao bioma como fotógrafo de uma revista brasileira, em 1997, que ele esteve com os Yanomami, um dos maiores grupos indígenas da América do Sul. O trabalho documental inclui o registro de povos originários de diversas regiões do país.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

Com destaque nacional e internacional por seu trabalho como fotógrafo político – Stuckert trabalha como fotógrafo oficial da Presidência da República – o profissional captou as singularidades e tradições de cada um dos povos originários retratados.

Serviço:

Exposição Povos Originários – Guerreiros do Tempo – Ricardo Stuckert

Local: Espaço Cultural – Edifício dos Plenários (segundo andar) – Superior Tribunal de Justiça (STJ)