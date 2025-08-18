Estação República do Metrô de SP recebe exposição sobre Luiz Gonzaga

O cantor e compositor Luiz Gonzaga será homenageado pelo Projeto Centenários em uma exposição interativa na Estação República, da Linha 4-Amarela, a partir desta terça-feira (19). Quem passar por lá verá o espaço transformado em uma celebração da brasilidade em sua essência e riqueza da diversidade cultural do nosso país.

A mostra será regada a música e elementos da cultura nordestina que resgata e celebra a trajetória e a influência do coroado Rei do Baião com um resgate da trajetória e da influência de um dos maiores nomes da música popular brasileira. A abertura oficial, às 9h, terá um show gratuito da banda Rastapé, que tocará os sucessos de Luiz Gonzaga, além de suas próprias músicas.

A programação também inclui um tour guiado com os curadores da exposição, Isa Ferraz, Marcos Ferraz e Paulo Vanderley Tomaz, que apresentarão ao público detalhes sobre a vida e a obra de Luiz Gonzaga, além de curiosidades sobre a montagem da mostra. O mezanino da Estação República foi transformado em um autêntico 'arraiá' com cores, sons e sabores típicos das tradicionais festas de São João.

Segundo a Motiva, organizadora da exposição, o convite é para que os clientes da ViaQuatro experimentem a sonoridade e o legado do artista em diversos ambientes da Estação República com espaços criativos e sensoriais. As Escadas que Cantam trazem adesivos com títulos de músicas famosas, como Assum Preto e Asa Branca. Já a tradicional Vitrine do Baião reúne instrumentos típicos, sanfona, triângulo e zabumba, além de rádios antigos e roupas características, como chapéu de couro e gibão, recriando o universo do artista.

As portas das plataformas são decoradas com fotografias de casas e paisagens do sertão nordestino, proporcionando uma imersão visual que transporta os visitantes para o universo das letras do cantor. Um painel horizontal apresenta a linha do tempo da vida de Gonzaga, exibindo fotos, ilustrações e documentos históricos de jornais, revistas e registros visuais que contextualizam a sua trajetória pessoal e artística.