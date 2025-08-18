Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estação República do Metrô de SP recebe exposição sobre Luiz Gonzaga

Estação República do Metrô de SP recebe exposição sobre Luiz Gonzaga

Autor Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Autor
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O cantor e compositor Luiz Gonzaga será homenageado pelo Projeto Centenários em uma exposição interativa na Estação República, da Linha 4-Amarela, a partir desta terça-feira (19). Quem passar por lá verá o espaço transformado em uma celebração da brasilidade em sua essência e riqueza da diversidade cultural do nosso país.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A mostra será regada a música e elementos da cultura nordestina que resgata e celebra a trajetória e a influência do coroado Rei do Baião com um resgate da trajetória e da influência de um dos maiores nomes da música popular brasileira. A abertura oficial, às 9h, terá um show gratuito da banda Rastapé, que tocará os sucessos de Luiz Gonzaga, além de suas próprias músicas.

A programação também inclui um tour guiado com os curadores da exposição, Isa Ferraz, Marcos Ferraz e Paulo Vanderley Tomaz, que apresentarão ao público detalhes sobre a vida e a obra de Luiz Gonzaga, além de curiosidades sobre a montagem da mostra. O mezanino da Estação República foi transformado em um autêntico 'arraiá' com cores, sons e sabores típicos das tradicionais festas de São João.

Segundo a Motiva, organizadora da exposição, o convite é para que os clientes da ViaQuatro experimentem a sonoridade e o legado do artista em diversos ambientes da Estação República com espaços criativos e sensoriais. As Escadas que Cantam trazem adesivos com títulos de músicas famosas, como Assum Preto e Asa Branca. Já a tradicional Vitrine do Baião reúne instrumentos típicos, sanfona, triângulo e zabumba, além de rádios antigos e roupas características, como chapéu de couro e gibão, recriando o universo do artista.

As portas das plataformas são decoradas com fotografias de casas e paisagens do sertão nordestino, proporcionando uma imersão visual que transporta os visitantes para o universo das letras do cantor. Um painel horizontal apresenta a linha do tempo da vida de Gonzaga, exibindo fotos, ilustrações e documentos históricos de jornais, revistas e registros visuais que contextualizam a sua trajetória pessoal e artística.

As pilastras da estação também revelam curiosidades e histórias pouco conhecidas do artista em Causos de Gonzaga, enquanto a Vitrine de Discos exibe exemplares originais da discografia do cantor. Na área Luiz Gonzaga Xaxando, vídeos icônicos são projetados em telas de LED com fones individuais e acesso via QR Code. O público também pode conferir frases marcantes e trechos de músicas no painel “Palavras que Sussurram Memórias” e acessar playlists temáticas por meio de QR Codes distribuídos ao longo da estação.

Segundo a presidente do Instituto da Motiva, Renata Ruggiero, a homenagem reforça o compromisso do instituto de democratizar o acesso à cultura, aproximando o público das diferentes formas de arte que enriquecem o patrimônio cultural brasileiro e inspiram as próximas gerações.

“Luiz Gonzaga é um ícone da brasilidade e sua obra revela a alma e a diversidade cultural do nosso país. Como quinto homenageado do Projeto Centenários, celebramos não só seu talento, mas também as tradições nordestinas que ele trouxe para o Brasil e o mundo”, disse.

Luiz Gonzaga nasceu em 1912, na cidade de Exu, em Pernambuco, e ficou conhecido por popularizar ritmos nordestinos, como baião, xote e forró, com sua sanfona e voz marcante. Além disso, foi fundamental para levar a cultura do Nordeste a todo o País, fortalecendo a identidade regional e influenciando diversas gerações de artistas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar