Caminhos da Reportagem mostra reconstrução do Museu Nacional no Rio

Sete anos depois do incêndio que consumiu cerca de 85% do acervo do museu e da instituição de pesquisa mais antiga do país, o local está parcialmente de portas abertas, para que o público acompanhe a evolução das obras.

Além disso, com a exposição Entre Gigantes: uma experiência no Museu Nacional, em cartaz até 31 de agosto, é possível matar a saudade de peças emblemáticas, como o meteorito Bendegó, obra que sobreviveu e se tornou símbolo de resiliência para os funcionários.

O Museu Nacional, por meio do Projeto Recompõe, arrecada peças para refazer seus acervos. Já foram doados cerca de 14 mil itens, provenientes de instituições ou colecionadores particulares.

Ao Caminhos da Reportagem, o cantor Nando Reis revela que doou a coleção de conchas e caramujos iniciada por seu pai nos anos 1960.