Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pizzaria chama a polícia para fazer entrega após desconfiar de golpe

Pizzaria chama a polícia para fazer entrega após desconfiar de golpe

Na residência os policiais encontraram uma mulher, que alegou ter comprado o pedido de outra pessoa, por um aplicativo de mensagens, e que teria pago R$ 100
Autor Carlos Viana
Autor
Carlos Viana Assistente Núcleo Opinião
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O entregador de uma pizzaria em Umuarana, interior do Paraná, foi deixar um pedido acompanhado por policiais militares. O estabelecimento decidiu pedir o auxílio da polícia após desconfiar do comprovante de pagamento, recebido via aplicativo de mensagem. O fato aconteceu na última quinta, 14.

De acordo com a pizzaria, o mesmo contato já havia feito outros pedidos anteriormente, sempre com endereços diferentes.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Conforme a Polícia Militar do Paraná, o pedido realizado na última quinta-feira, 14, somava R$ 206.
No momento da abordagem, um homem tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais.

Na residência os policiais encontraram uma mulher, que alegou ter comprado o pedido de outra pessoa, por um aplicativo de mensagens, e que teria pago R$ 100.

Os dois foram levados para a delegacia, para esclarecimentos e foram liberados em seguida.

Na ação também houve a apreensão de um celular.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar