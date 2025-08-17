Pizzaria chama a polícia para fazer entrega após desconfiar de golpe

Pizzaria chama a polícia para fazer entrega após desconfiar de golpeNa residência os policiais encontraram uma mulher, que alegou ter comprado o pedido de outra pessoa, por um aplicativo de mensagens, e que teria pago R$ 100
O entregador de uma pizzaria em Umuarana, interior do Paraná, foi deixar um pedido acompanhado por policiais militares. O estabelecimento decidiu pedir o auxílio da polícia após desconfiar do comprovante de pagamento, recebido via aplicativo de mensagem. O fato aconteceu na última quinta, 14.
De acordo com a pizzaria, o mesmo contato já havia feito outros pedidos anteriormente, sempre com endereços diferentes.
Conforme a Polícia Militar do Paraná, o pedido realizado na última quinta-feira, 14, somava R$ 206.
No momento da abordagem, um homem tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais.
Na residência os policiais encontraram uma mulher, que alegou ter comprado o pedido de outra pessoa, por um aplicativo de mensagens, e que teria pago R$ 100.
Os dois foram levados para a delegacia, para esclarecimentos e foram liberados em seguida.
Na ação também houve a apreensão de um celular.
