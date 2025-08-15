O POVO+ é finalista do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados

Equipe de reportagens especiais do O POVO+. Da esquerda para a direita: Karyne Lane, Bianca Nogueira, Mateus Mota, Catalina Leite, Fátima Sudário, Révinna Nobre, Ludmyla Barros, Ayuri Reis e Wanderson Trindade / Crédito: FCO FONTENELE

Duas reportagens do O POVO+ são finalistas da sétima edição do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados. Os trabalhos dividem a lista com outros 10 materiais escolhidos por um júri a partir de critérios como originalidade, relevância, replicabilidade e precisão. Os ganhadores serão divulgados em cerimônia realizada no Goethe-Institut, em São Paulo, no dia 17 de outubro de 2025. O prêmio é uma iniciativa da Escola de Dados, programa educacional da Open Knowledge Brasil, com apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e da Transparência Brasil.

Na categoria dados abertos, a reportagem "Letais, violentos e intencionais: os crimes contra policiais no Ceará" foi escolhida como uma das três finalistas. Produzida pelo repórter Mateus Mota, com análise de dados de Ayuri Reis, a investigação mostra a violência sofrida pelos trabalhadores da segurança pública e o adoecimento psicológico dos agentes. O material foi elaborado a partir de dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) e analisados pela Central de Dados O POVO+. "É muito gratificante quando a gente tem o reconhecimento dos nossos pares por um trabalho que é desenvolvido com muito cuidado, muito profissionalismo e a muitas mãos. Esta reportagem toca em um ponto muito sensível da nossa sociedade, que é a violência urbana com todas as nuances e as contradições que aparecem", afirma Mateus Mota.