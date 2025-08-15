Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O POVO+ é finalista do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados

Ganhadores serão divulgados em cerimônia realizada no dia 17 de outubro. Materiais foram produzidos por meio da Central de Dados do O POVO+
Autor Alexia Vieira
Autor
Alexia Vieira Autor
Duas reportagens do O POVO+ são finalistas da sétima edição do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados. Os trabalhos dividem a lista com outros 10 materiais escolhidos por um júri a partir de critérios como originalidade, relevância, replicabilidade e precisão.

Os ganhadores serão divulgados em cerimônia realizada no Goethe-Institut, em São Paulo, no dia 17 de outubro de 2025. O prêmio é uma iniciativa da Escola de Dados, programa educacional da Open Knowledge Brasil, com apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e da Transparência Brasil.

Na categoria dados abertos, a reportagem “Letais, violentos e intencionais: os crimes contra policiais no Ceará” foi escolhida como uma das três finalistas.

Produzida pelo repórter Mateus Mota, com análise de dados de Ayuri Reis, a investigação mostra a violência sofrida pelos trabalhadores da segurança pública e o adoecimento psicológico dos agentes.

O material foi elaborado a partir de dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) e analisados pela Central de Dados O POVO+.

“É muito gratificante quando a gente tem o reconhecimento dos nossos pares por um trabalho que é desenvolvido com muito cuidado, muito profissionalismo e a muitas mãos. Esta reportagem toca em um ponto muito sensível da nossa sociedade, que é a violência urbana com todas as nuances e as contradições que aparecem”, afirma Mateus Mota.

A Central de Dados do OP+ também é responsável pelo Agregador do Preço Comparado, finalista na categoria inovação. O projeto é uma parceria entre O POVO e o Procon Fortaleza para estimular a pesquisa dos valores de produtos e mostrar a variação de preços.

Mensalmente, são analisados 100 itens de 36 supermercados da Capital pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor. A análise de dados e conteúdo jornalístico são gerados pelo O POVO, com material aberto para os leitores.

“Ambas as reportagens nascem a partir da Central de Dados O POVO+, que vasculha nas mais diversas abordagens como o jornalismo pode e deve expor situações importantes para a sociedade, como discussões sobre segurança pública e economia, ilustradas em ambos os materiais finalistas”, diz o coordenador da Central de Dados O POVO+, Wanderson Trindade.

