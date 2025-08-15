O POVO+ é finalista do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados

O POVO+ é finalista do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de DadosGanhadores serão divulgados em cerimônia realizada no dia 17 de outubro. Materiais foram produzidos por meio da Central de Dados do O POVO+
Duas reportagens do O POVO+ são finalistas da sétima edição do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados. Os trabalhos dividem a lista com outros 10 materiais escolhidos por um júri a partir de critérios como originalidade, relevância, replicabilidade e precisão.
Os ganhadores serão divulgados em cerimônia realizada no Goethe-Institut, em São Paulo, no dia 17 de outubro de 2025. O prêmio é uma iniciativa da Escola de Dados, programa educacional da Open Knowledge Brasil, com apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e da Transparência Brasil.
Na categoria dados abertos, a reportagem “Letais, violentos e intencionais: os crimes contra policiais no Ceará” foi escolhida como uma das três finalistas.
Produzida pelo repórter Mateus Mota, com análise de dados de Ayuri Reis, a investigação mostra a violência sofrida pelos trabalhadores da segurança pública e o adoecimento psicológico dos agentes.
O material foi elaborado a partir de dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) e analisados pela Central de Dados O POVO+.
“É muito gratificante quando a gente tem o reconhecimento dos nossos pares por um trabalho que é desenvolvido com muito cuidado, muito profissionalismo e a muitas mãos. Esta reportagem toca em um ponto muito sensível da nossa sociedade, que é a violência urbana com todas as nuances e as contradições que aparecem”, afirma Mateus Mota.
A Central de Dados do OP+ também é responsável pelo Agregador do Preço Comparado, finalista na categoria inovação. O projeto é uma parceria entre O POVO e o Procon Fortaleza para estimular a pesquisa dos valores de produtos e mostrar a variação de preços.
Mensalmente, são analisados 100 itens de 36 supermercados da Capital pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor. A análise de dados e conteúdo jornalístico são gerados pelo O POVO, com material aberto para os leitores.
“Ambas as reportagens nascem a partir da Central de Dados O POVO+, que vasculha nas mais diversas abordagens como o jornalismo pode e deve expor situações importantes para a sociedade, como discussões sobre segurança pública e economia, ilustradas em ambos os materiais finalistas”, diz o coordenador da Central de Dados O POVO+, Wanderson Trindade.