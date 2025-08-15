Celpe-Bras 2025/2: prazo de inscrição termina nesta sexta-feira

O prazo para os interessados em comprovar a fluência na língua portuguesa se inscreverem na segunda edição de 2025 do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) termina nesta sexta-feira (15). O prazo para os interessados em comprovar a fluência na língua portuguesa se inscreverem na segunda edição de 2025 do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) termina nesta sexta-feira (15).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As provas do governo federal que avaliam a proficiência em português ocorrem semestralmente, com apoio do Ministério da Educação (MEC) e em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE). O certificado de proficiência em língua portuguesa é voltado a estrangeiros e brasileiros que não têm o idioma como língua materna. Inscrição A participação no exame é voluntária. Para fazer a inscrição, basta o interessado acessar o Sistema Celpe-Bras 2025/2. No momento da inscrição, o participante deve indicar o país e o posto aplicador credenciado em que pretende realizar as provas, além do número de seu passaporte ou documento de identificação válido no país de inscrição, bem como a data de nascimento. Também é preciso fornecer endereço de e-mail e número de telefone válidos.

Os participantes que quiserem o tratamento pelo nome social ou que precisarem de atendimento especializado, no dia do exame, devem fazer a solicitação no momento da inscrição. Neste último caso, é necessário enviar documentação comprobatória que justifique a necessidade do atendimento. O prazo para o requerimento vai até o dia 20 de agosto. Taxa de inscrição A taxa de inscrição deverá ser paga, entre os dias 4 e 20 de agosto. O valor da taxa será estabelecido pelo posto aplicador, considerando o valor do custo da aplicação do exame no país.

Nos postos aplicadores no Brasil, a sugestão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o valor de R$ 259. No exterior, o edital com as regras do exame sugere o valor equivalente a US$ 120 para as instituições privadas e/ou vinculadas ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil. Os postos aplicadores possuem autonomia para estipular o valor da taxa de inscrição, considerando o valor do custo da aplicação do Exame no país. A taxa de inscrição deverá ser paga, entre os dias 4 e 20 de agosto.

Provas O exame é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Neste ano, a avaliação está agendada de 21 a 24 de outubro, em postos aplicadores credenciados no Brasil e no exterior. De acordo com o edital, as duas partes do exame – escrita e oral –serão aplicadas pelo Inep entre os dias 21 e 24 de agosto, em postos aplicadores no Brasil e no exterior. A parte escrita da prova deve ser realizada em até três horas e é composta por quatro tarefas de produção textual que abrangem mais de um componente ou habilidade de uso da língua portuguesa.