Bogotá sediará em 21 de agosto segundo diálogo do Balanço Ético Global

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o objetivo é trazer ponto de vista das mulheres, dos jovens, dos cientistas, das lideranças religiosas, de povos e comunidades tradicionais, de diferentes setores da sociedade para o que está sendo feito e o que precisa ser feito para limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 ºC em relação aos níveis pré-industriais, principal meta do Acordo de Paris.

Serão debatidos os acordos climáticos que visam, por exemplo, triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética, fazer a transição para o fim do desmatamento e do uso dos combustíveis fósseis. “Que ações éticas deixaram de ser feitas para que a gente chegasse aonde chegamos com uma situação já de emergência climática?”, questiona Marina Silva.

A iniciativa é um dos círculos de mobilização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Ao todo são quatro: Círculo dos Povos, Círculo de Ministro de Finanças, Círculo de Ex-presidentes das COPs e o Círculo do BEG.

A partir de diálogos regionais e diálogos autogestionados serão elaborados seis relatórios com a colaboração da sociedade civil, que serão posteriormente sintetizados em um documento final. Ao todo ocorrerão seis encontros em cada um dos continentes.