Bogotá sediará em 21 de agosto segundo diálogo do Balanço Ético Global

Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
O segundo diálogo do Balanço Ético Global (BEG) ocorrerá em Bogotá, na Colômbia, no próximo dia 21 de agosto, e será conduzido pela ex-presidente da República do Chile, Michelle Bachelet. A iniciativa reunirá representantes da sociedade civil da América do Sul e Central e do Caribe para reflexões éticas sobre os acordos climáticos globais.

De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o objetivo é trazer ponto de vista das mulheres, dos jovens, dos cientistas, das lideranças religiosas, de povos e comunidades tradicionais, de diferentes setores da sociedade para o que está sendo feito e o que precisa ser feito para limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 ºC em relação aos níveis pré-industriais, principal meta do Acordo de Paris.

Serão debatidos os acordos climáticos que visam, por exemplo, triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética, fazer a transição para o fim do desmatamento e do uso dos combustíveis fósseis. “Que ações éticas deixaram de ser feitas para que a gente chegasse aonde chegamos com uma situação já de emergência climática?”, questiona Marina Silva.

A iniciativa é um dos círculos de mobilização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Ao todo são quatro: Círculo dos Povos, Círculo de Ministro de Finanças, Círculo de Ex-presidentes das COPs e o Círculo do BEG.

A partir de diálogos regionais e diálogos autogestionados serão elaborados seis relatórios com a colaboração da sociedade civil, que serão posteriormente sintetizados em um documento final. Ao todo ocorrerão seis encontros em cada um dos continentes.

Os relatórios regionais serão apresentados até o final de setembro. O relatório síntese deverá ser finalizado até a Pré-COP, que ocorrerá no mês de outubro, em Brasília. “Será encaminhado para o presidente Lula, que levará aos tomadores de decisão líderes globais”, diz a ministra.

O primeiro diálogo foi realizado em Londres, onde, segundo Marina Silva, os participantes trouxeram contribuições sobre contextos locais, importância da ciência no enfrentamento as mudanças climáticas e a necessidade de não tratar a natureza como se fosse um objeto. “Olhar a natureza como o nosso lar comum, no sentido de casa comum de bem-estar, de bem viver”, destacou.

Para a colíder do diálogo da América do Sul e Central e Caribe do BEG, Michelle Bachelet, o diálogo regional será uma oportunidade de trazer aos líderes dos países dessas regiões reflexões que poderão orientar as nações a liderarem não apenas pela biodiversidade, mas também com justiça e ética.

“É um dos grandes pilares do sucesso da COP30. É como se fosse uma bussola ética que vai guiar tanto as negociações quanto a agenda de ação”, destacou a diretora executiva da COP30, Ana Toni.

