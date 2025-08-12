Rio Innovation Week discute tendências e soluções globais até sexta

A quinta edição do Rio Innovation Week, uma das maiores conferências de tecnologia e inovação da América Latina, abriu suas portas nesta terça-feira (12) com uma programação que convida o público a discussões em torno de temas globais, como soluções tecnológicas e tendências. O evento é realizado no Píer Mauá, na cidade do Rio de Janeiro, até 15 de agosto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os realizadores têm a expectativa de movimentar mais de R$ 4 bilhões em negócios e receber cerca de 185 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento.

O diretor-geral do encontro, Jerônimo Vargas destacou que a edição reúne especialistas renomados, nacionais e estrangeiros, além de diversas experiências imersivas que exploram oportunidades e tendências que estão moldando o futuro.

"Nosso objetivo é impulsionar setores estratégicos, mobilizar lideranças e gerar um impacto concreto e positivo para o Brasil e para o mundo", disse.

Entre os participantes, há nomes de peso nacional de diversos setores como: a atleta Rebeca Andrade, o climatologista Carlos Nobre, a empresária Luiza Helena Trajano e cantor Ney Matogrosso. De fora do Brasil, os destaques são o ex-piloto alemão Sebastian Vettel, o neurocientista português Antônio Damásio, a política e ativista moçambicana Graça Machel e o prêmio Nobel da Paz e médico congolês Denis Mukwege.