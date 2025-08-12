Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro do Turismo reúne com embaixadores do Golfo Pérsico em Belém

Autor Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
O ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas (ONU), Celso Sabino, reuniu-se nesta terça-feira (12), durante almoço na capital paraense, com embaixadores de seis países do Golfo Pérsico: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein, com  a finalidade de estreitar laços, ampliar a cooperação e atrair investimentos para logística, infraestrutura e soluções sustentáveis, compondo a preparação da COP30 de 2025 em Belém (PA).

Sabino, que atua como articulador do governo federal junto a blocos estratégicos disse que a Conferência do Clima deste ano será uma oportunidade única de projetar a Amazônia na condição de anfitriã de um evento de alto nível e impacto global.

“Nosso compromisso é que a COP30 seja lembrada não apenas pelas decisões que serão tomadas, mas pela experiência exemplar que vamos oferecer. Queremos que seja a melhor COP da história, a COP da Floresta, mostrando ao mundo a força da nossa hospitalidade, organização e respeito ao meio ambiente”, afirmou o ministro do Turismo.

Para Celso Sabino, a presença de representantes das nações do Golfo em Belém é estratégica.

“Quando falamos em COP da Floresta, falamos sobre o futuro de mais de 30 milhões de pessoas que vivem sob as copas das árvores, em comunidades que preservam, produzem e resistem. Conectar essas realidades distintas é mostrar que a Amazônia é feita de gente, cultura e soluções que podem inspirar o mundo”, acrescentou.

No encontro com embaixadores, o ministro do Turismo apresentou iniciativas de modernização da rede hoteleira local, melhorias no transporte urbano, a ampliação da malha aérea regional e o incentivo a meios de hospedagem, todos alinhados ao objetivo de oferecer infraestrutura e logística à altura do evento.

Sabino explicou que o trabalho de articulação internacional para ampliar a participação global na COP30 “seguirá nos próximos meses, consolidando a imagem da Amazônia como um espaço de inovação, sustentabilidade e cooperação”.

A comitiva de embaixadores do Golfo Pérsico iniciou a visita oficial a Belém na segunda-feira (11), com uma recepção no Palácio do Governo do Pará, promovida pelo governador Helder Barbalho, seguida de visitas a hotéis estratégicos, pontos turísticos e culturais, a exemplo da Estação das Docas, e de um passeio de barco pela orla da cidade.

Críticas

O ministro Celso Sabino rebateu as críticas daqueles que estão se mostrando contrários à realização da COP30 na cidade de Belém.

“Eu fico muito triste quando vejo a satisfação de algumas pessoas em criticar e diminuir a cidade de Belém. Todos aqueles que trabalharam contra a realização da COP30 na cidade de Belém vão perder. Estamos com todas as obras em andamento mais rápido do que o prazo previsto. Vamos inaugurar o novo aeroporto no dia 29 deste mês. Os principais hotéis vão ficar prontos no início de outubro. E vamos ter acomodação para todos. Aqueles que estão torcendo contra vão ficar com dor de cotovelo, após a realização dessa COP aqui em Belém”.

