Explosão em fábrica deixa 9 desaparecidos e 7 feridos no Paraná

Em nota da Secretaria de Segurança Pública, atribuída ao secretário Hudson Leôncio Teixeira, “A área da fábrica está segura e podemos tranquilizar os moradores das regiões próximas de que não há mais riscos”. As equipes de bombeiros e policiais seguem no atendimento às vítimas e no trabalho de resfriamento da área e não há previsão de conclusão dos trabalhos.

Uma explosão na matriz da empresa Enaex Brasil, na cidade de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, feriu ao menos sete pessoas e deixou outras nove desaparecidas, segundo nota da empresa. O Governo do Paraná, que atua na área com Bombeiros e Defesa Civil, fala em nove desaparecidos e dois feridos e ainda não confirmou oficialmente mortes.

“A explosão ficou concentrada em uma edificação em especial. Não existe motivo para preocupação com novas explosões. Todas as vítimas estavam no mesmo local, o que ocasionou a explosão será investigado pela Polícia Científica em parceria com a Polícia Civil, contando com o apoio da própria empresa”, afirmou o comandante dos bombeiros, coronel Geraldo Hiller. Ele informou ainda que a empresa tem as autorizações necessárias para trabalhar no ramo e segue os padrões de segurança.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Quatro Barras faz atendimento de moradores da região que tiveram casas afetadas. Três equipes fazem o levantamento das consequências e apoiam as famílias.