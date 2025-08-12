Empresário mata gari após discutir no trânsito e acaba sendo preso na academia em Minas Gerais

Empresário mata gari após discutir no trânsito e acaba sendo preso na academia em Minas GeraisHoras após o crime, o homem foi preso em flagrante em uma academia, localizada em um bairro nobre da cidade
Um gari de 44 anos, identificado como Laudemir de Souza Fernandes, morreu em serviço após ser baleado pelo empresário René da Silva Nogueira Júnior, de 46 anos. O crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira, 11, no bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Minas Gerais.
De acordo com testemunhas, Laudemir realizava a coleta de lixo quando o empresário, dirigindo um carro elétrico cinza, modelo BYD, exigiu que o caminhão fosse retirado da via para que ele pudesse passar.
A motorista do caminhão teria informado que havia espaço suficiente para o carro passar. Irritado, o empresário teria descido do veículo e ameaçado “atirar na cara” da mulher, momento em que os garis tentaram intervir, pedindo que ele se acalmasse e não fizesse aquilo.
O empresário, casado com a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, lotada na Casa da Mulher Mineira, teria utilizado a arma da esposa para efetuar o disparo contra os trabalhadores da coleta de lixo, atingindo Laudemir Fernandes na região torácica. Após o crime, o suspeito fugiu.
O gari chegou a ser socorrido e encaminhado para o atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. O corpo da vítima está sendo velado na manhã desta terça-feira, 12, em Contagem (MG), e deve ser sepultado ainda nesta tarde.
Em nota, a empresa Localix Serviços Ambientais lamentou o falecimento do colaborador Laudemir Fernandes, classificando o crime como “um ato de violência injustificável”.
“Estamos prestando todo apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas, amigos e familiares que compartilharam de sua convivência”, declarou a empresa.
Na publicação, internautas lamentaram o ocorrido e cobraram justiça pela morte da vítima. "Que a justiça seja feita. Nós garis merecemos mais respeito em qualquer situação, mas principalmente no nosso ambiente de serviço", escreveu um deles.
Suspeito foi preso horas após o crime, em uma academia
Horas após o disparo, o suspeito foi identificado e localizado em uma academia no bairro Estoril, área nobre da cidade. De acordo com a polícia, um cerco foi montado ao redor do estabelecimento, onde René da Silva Nogueira Júnior foi preso em flagrante.
Em imagens divulgadas nas redes sociais do momento da prisão, o homem aparece com roupas de treino, dentro da viatura, cobrindo o rosto com um pano.
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, em nota, que ratificou a prisão em flagrante do empresário pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.
Além do investigado, três testemunhas foram ouvidas e reconheceram o suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
De acordo com a PCMG, a Corregedoria-Geral da instituição instaurou um procedimento disciplinar e inquérito policial para apurar, com rigor e transparência, todos os elementos relacionados à eventual conduta de uma delegada que possui vínculo pessoal com o suspeito detido.
“A Polícia Civil se solidariza com os familiares da vítima e reforça seu compromisso com a legalidade, a imparcialidade e a elucidação completa dos fatos”, afirma a pasta, destacando que "outras informações serão divulgadas em momento oportuno”.
Nas redes sociais, o empresário contava com mais de 28 mil seguidores. No seu perfil, escrito em inglês, ele se apresentava como “Christian, husband, father & patriot (cristão, marido, pai e patriota)”. A conta foi desativada após a repercussão do crime.