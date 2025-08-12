Empresário mata gari após discutir no trânsito e acaba sendo preso na academia em Minas Gerais

A vítima teria sido atingida pelo tiro após tentar defender a motorista do caminhão de coleta de lixo, que teria sido ameaçada com "um tiro na cara" pelo empresário / Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um gari de 44 anos, identificado como Laudemir de Souza Fernandes, morreu em serviço após ser baleado pelo empresário René da Silva Nogueira Júnior, de 46 anos. O crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira, 11, no bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Minas Gerais. De acordo com testemunhas, Laudemir realizava a coleta de lixo quando o empresário, dirigindo um carro elétrico cinza, modelo BYD, exigiu que o caminhão fosse retirado da via para que ele pudesse passar.

Em nota, a empresa Localix Serviços Ambientais lamentou o falecimento do colaborador Laudemir Fernandes, classificando o crime como “um ato de violência injustificável”. “Estamos prestando todo apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas, amigos e familiares que compartilharam de sua convivência”, declarou a empresa. Na publicação, internautas lamentaram o ocorrido e cobraram justiça pela morte da vítima. "Que a justiça seja feita. Nós garis merecemos mais respeito em qualquer situação, mas principalmente no nosso ambiente de serviço", escreveu um deles.

Suspeito foi preso horas após o crime, em uma academia Horas após o disparo, o suspeito foi identificado e localizado em uma academia no bairro Estoril, área nobre da cidade. De acordo com a polícia, um cerco foi montado ao redor do estabelecimento, onde René da Silva Nogueira Júnior foi preso em flagrante. Em imagens divulgadas nas redes sociais do momento da prisão, o homem aparece com roupas de treino, dentro da viatura, cobrindo o rosto com um pano. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, em nota, que ratificou a prisão em flagrante do empresário pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Além do investigado, três testemunhas foram ouvidas e reconheceram o suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. De acordo com a PCMG, a Corregedoria-Geral da instituição instaurou um procedimento disciplinar e inquérito policial para apurar, com rigor e transparência, todos os elementos relacionados à eventual conduta de uma delegada que possui vínculo pessoal com o suspeito detido. “A Polícia Civil se solidariza com os familiares da vítima e reforça seu compromisso com a legalidade, a imparcialidade e a elucidação completa dos fatos”, afirma a pasta, destacando que "outras informações serão divulgadas em momento oportuno”.