Agência Brasil errou
Na matéria "Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação do MP", a Agência Brasil escreveu erroneamente, na última linha do texto, que tentava contato com a Eurofarma – empresa que não está sendo investigada pelo Ministério Público.
A reportagem aguarda o retorno da Ultrafarma.
A matéria foi corrigida e republicada às 17h45.
A matéria foi corrigida e republicada às 17h45.

Leia a matéria corrigida.