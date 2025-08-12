Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agência Brasil errou

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

Na matéria "Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação do MP",  a Agência Brasil escreveu erroneamente, na última linha do texto, que tentava contato com a Eurofarma – empresa que não está sendo investigada pelo Ministério Público.

A reportagem aguarda o retorno da Ultrafarma.

A matéria foi corrigida e republicada às 17h45.

Leia a matéria corrigida.

