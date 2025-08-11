ONU remarca reunião sobre acomodações com organizadores da COP30

Uma reunião online prevista para hoje (11), entre o escritório do clima da Organização das Nações Unidas (ONU) e Secretaria Extraordinária da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), foi remarcada para a próxima quinta-feira (14). A

A remarcação foi solicitada pelo Secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês) e o horário para o novo encontro ainda não foi confirmado.

Os altos preço das acomodações têm gerado manifestações, principalmente de países menos desenvolvidos, sobre impossibilidade de participação e um possível comprometimento da representatividade dos países partes na conferência.

Na última semana uma comitiva do Departamento de Salvaguarda e Segurança das Nações Unidas (UNDSS) realizou inspeções nos locais que receberão eventos da COP30, em hospedagens, sistemas de transporte, estruturas de saúde e segurança. Os planos de segurança, saúde e mobilidade apresentados pelos governos federal, estadual e municipal foram aprovados pela equipe técnica da ONU.

Após reafirmar a realização da COP 30 na cidade de Belém, os organizadores brasileiros publicaram nota informando que o número de leitos disponíveis na cidade já supera em mais de 3 mil a demanda gerada pelos 50 mil participantes esperados para a conferência.