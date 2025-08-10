Hoje é Dia: paternidade responsável e direitos humanos são destaques

Dia dos Pais - comemoração móvel extraoficial do Brasil, que teria sido criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering, com o propósito de atrair anúncios de produtos que poderiam ser dados de presente, cuja celebração ocorre no segundo domingo de Agosto

Dia do Advogado – data comemorativa em memória da criação das duas primeiras faculdades de Direito do país, no ano de 1827. Nesse dia também ocorre o Dia do Pendura, comemorado por estudantes brasileiros de Direito, que vão aos restaurantes, comem e bebem e, depois, mandam "pendurar" a conta

Iniciada a construção do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos (45 anos)