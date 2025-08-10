Hoje é Dia: paternidade responsável e direitos humanos são destaques
Morte do sociólogo e político paulista Florestan Fernandes (30 anos) Nascimento do político mineiro Gustavo Capanema Filho (125 anos) - foi ministro da Educação e fundador de dois órgãos de destacada atuação ao longo do Estado Novo: o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Instituto Nacional do Livro, fundados em novembro e dezembro de 1937, respectivamente. Dia dos Pais - comemoração móvel extraoficial do Brasil, que teria sido criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering, com o propósito de atrair anúncios de produtos que poderiam ser dados de presente, cuja celebração ocorre no segundo domingo de Agosto Dia do Advogado – data comemorativa em memória da criação das duas primeiras faculdades de Direito do país, no ano de 1827. Nesse dia também ocorre o Dia do Pendura, comemorado por estudantes brasileiros de Direito, que vão aos restaurantes, comem e bebem e, depois, mandam "pendurar" a conta Iniciada a construção do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos (45 anos) Fundação da Academia Maceioense de Letras (70 anos) Foi encontrado o maior, mais extenso e mais bem preservado espécime de Tyrannosaurus rex, o FMNH PR 2081, apelidado de "Sue" (35 anos) Dia Internacional da Juventude - comemoração instituída pela ONU na sua resolução Nº 54/120, de 17 de dezembro de 1999 Dia Nacional dos Direitos Humanos Dia Nacional das Artes Nascimento do compositor, maestro e instrumentista carioca/fluminense Pedro da Cruz Salgado (135 anos) - considerado o "Rei das bandas musicais" e homenageado com uma Batuta de Prata, prêmio antes concedido apenas para os maestros Carlos Gomes e Villa-Lobos Morte do poeta e prosador mineiro Murilo Monteiro Mendes (50 anos) - expoente do surrealismo na literatura brasileira Criação da Estação Ecológica Angatuba, importante reserva natural do encontro do Cerrado com a Mata Atlântica (40 anos) Fundação da Associação Portuguesa de Desportos, clube de futebol de São Paulo (105 anos) Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável Japão aceita os termos aliados de rendição na Segunda Guerra Mundial e o Imperador lê o discurso do Rescrito Imperial do Término da Guerra (80 anos) Morte do escritor português Eça de Queiroz (125 anos) Dia do Profissional de Almoxarifado
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].
