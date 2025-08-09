TV Brasil presta tributo ao bamba Arlindo Cruz neste sábado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na produção, gravada em 2024, a apresentadora Teresa Cristina recebe Arlindinho, filho do consagrado sambista e talento da nova geração do gênero, para falar sobre o legado e a obra do pai.

O veterano sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017. De lá pra cá, o genial músico lidava com as sequelas da doença e teve diversas internações.

Com repertório de sucessos do astro, o bate-papo temático na nova temporada da roda de samba foi ao ar originalmente em março de 2025. O conteúdo está disponível na íntegra no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora pública. O conteúdo tem versão para a Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia.

Durante o encontro, o convidado e a anfitriã interpretam clássicos da vasta produção musical desse ícone do samba. Entre os hits que a dupla canta no programa estão Dor de Amor, Fora de Ocasião, O Show Tem que Continuar e Saudade Louca. Com talento, Arlindinho versa e improvisa.