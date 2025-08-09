Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TV Brasil presta tributo ao bamba Arlindo Cruz neste sábado

TV Brasil presta tributo ao bamba Arlindo Cruz neste sábado

Em homenagem ao saudoso cantor, compositor e multi-instrumentista Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro, a TV Brasil reexibe uma edição especial do programa Samba na Gamboa sobre o bamba neste sábado (9), às 23h.

Na produção, gravada em 2024, a apresentadora Teresa Cristina recebe Arlindinho, filho do consagrado sambista e talento da nova geração do gênero, para falar sobre o legado e a obra do pai. 

O veterano sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017. De lá pra cá, o genial músico lidava com as sequelas da doença e teve diversas internações.

Com repertório de sucessos do astro, o bate-papo temático na nova temporada da roda de samba foi ao ar originalmente em março de 2025. O conteúdo está disponível na íntegra no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora pública. O conteúdo tem versão para a Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia.

Durante o encontro, o convidado e a anfitriã interpretam clássicos da vasta produção musical desse ícone do samba. Entre os hits que a dupla canta no programa estão Dor de Amor, Fora de Ocasião, O Show Tem que Continuar e Saudade Louca. Com talento, Arlindinho versa e improvisa.

Depoimentos

Com voz doce e batida acelerada no banjo, Arlindo Cruz conquistou fãs que o acompanham há décadas. Maior discípulo do mestre, Arlindinho leva no sangue e no nome essa herança da música popular. Ele conta os bastidores de grandes sambas compostos pelo carismático sambista que começou no Cacique de Ramos e integrou o grupo Fundo de Quintal.

Ao vivo e on demand   

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.   

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.   

Serviço

Samba na Gamboa – Especial Arlindo Cruz – sábado, dia 9/8, às 23h, na TV Brasil

