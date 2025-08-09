Acidente em MT deixa 11 mortos e mais de 40 feridos

6 pessoas se encontram em estado moderado, 12 em estado grave e oito com ferimentos leves / Crédito: Reprodução X / @sputnik_brasil

Na noite dessa sexta-feira, 8, uma batida entre uma carreta e um ônibus de viagem interestadual deixou 11 mortos e 46 feridos, no km 648 da BR-163, próximo à comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso (MT). As primeiras informações indicam que o ônibus saiu de Cuiabá e estava a cerca de três horas do destino final, a cidade de Sinop, quando bateu contra a carreta às 21h40.