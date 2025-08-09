Acidente em MT deixa 11 mortos e mais de 40 feridos

Acidente entre carreta e ônibus deixa 11 mortos e mais de 40 feridos em MTA colisão aconteceu na BR-163, entre um ônibus e uma carreta, deixando 11 mortes; confira
Na noite dessa sexta-feira, 8, uma batida entre uma carreta e um ônibus de viagem interestadual deixou 11 mortos e 46 feridos, no km 648 da BR-163, próximo à comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso (MT).
As primeiras informações indicam que o ônibus saiu de Cuiabá e estava a cerca de três horas do destino final, a cidade de Sinop, quando bateu contra a carreta às 21h40.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
A identidade das vítimas ainda não foi divulgada, e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.
Segundo a Nova Rota do Oeste, concessionária responsável pelo trecho, 26 pessoas se encontram em estado moderado, 12 em estado grave e oito com ferimentos leves.
Leia mais
O motorista da carreta está entre os pacientes internados em condição crítica. Em nota ao portal G1, a empresa de transportes Rio Novo, responsável pelo ônibus, lamentou o acidente e informou que equipes da empresa já estão no local e nos hospitais para prestar apoio às vítimas e familiares.
Além disso, a empresa disponibilizou um canal exclusivo para atendimento, informações e suporte. A perícia foi finalizada no período da madrugada. Na manhã deste sábado, 9, equipes da Nova Rota estão atuando na retirada dos veículos e na limpeza da pista.
Acidente com 11 mortos em MT: remoção do veículo e via bloqueada
O ônibus foi deslocado para a faixa de domínio, e atualmente a carreta está sendo retirada. De acordo com a concessionária, a remoção é considerada complexa devido à seriedade do acidente e ao tamanho dos veículos envolvidos.
A circulação na área continua parcialmente bloqueada, e a concessionária aconselha os motoristas a aumentarem a atenção ao atravessar o trecho. A causa do acidente ainda precisa ser apurada.