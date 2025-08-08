Sem Censura homenageia o sambista Arlindo Cruz

Em homenagem ao bamba Arlindo Cruz, na antevéspera do Dia dos Pais, o programa Sem Censura, da, exibe nesta sexta-feira (8), às 16h, uma edição temática para reverenciar o cantor e compositor na bancada do vespertino.

A apresentadora Cissa Guimarães traz convidados especiais para uma entrevista sobre a trajetória do veterano e a relevância do cantor e compositor que fez história na cena do samba. O descontraído bate-papo resgata histórias e clássicos do repertório do astro durante a atração da emissora pública.

O programa reúne o filho Arlindinho, talento da nova geração que leva no sangue e no coração o legado de seu pai; a produtora Babi Cruz, esposa do lendário músico; o escritor Marcos Salles, que lança o livro O Sambista Perfeito, biografia do consagrado artista. A debatedora é a jornalista Fabiane Pereira.

No palco, Arlindinho solta a voz para interpretar sucessos da obra do pai que cruzam gerações. Ele entoa os clássicos Meu Lugar, Bom Aprendiz, A Sós, A Pureza da Flor, Agora viu que me perdeu e chora, Ainda é Tempo pra ser Feliz e O Show Tem que Continuar.

