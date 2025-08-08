Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o edital do Revalida 2025/2, se a declaração ou o parecer médico que motivou a solicitação foi aceito, o participante terá direito ao tempo adicional de 60 minutos no dia de realização do exame. No caso de reprovação do documento enviado, o candidato poderá recorrer no ato da inscrição, mas não terá o direito ao tempo adicional e à calculadora.

Revalida

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros graduados no exterior que querem exercer a medicina no Brasil.

O objetivo do exame é garantir que os médicos formados fora do Brasil tenham os conhecimentos, habilidades e competências necessários para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS), no mesmo nível exigido dos médicos formados em faculdades brasileiras.

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países, mas tem o objetivo de garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.