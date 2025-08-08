Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado
disponível no Sistema Revalida.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
De acordo com o edital do Revalida 2025/2, se a declaração ou o parecer médico que motivou a solicitação foi aceito, o participante terá direito ao tempo adicional de 60 minutos no dia de realização do exame. No caso de reprovação do documento enviado, o candidato poderá recorrer no ato da inscrição, mas não terá o direito ao tempo adicional e à calculadora.
Revalida
O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros graduados no exterior que querem exercer a medicina no Brasil.
O objetivo do exame é garantir que os médicos formados fora do Brasil tenham os conhecimentos, habilidades e competências necessários para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS), no mesmo nível exigido dos médicos formados em faculdades brasileiras.
O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países, mas tem o objetivo de garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Provas
O Revalida é realizado em duas edições anuais, em duas etapas: teórica e de habilidades clínicas. A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira.
As provas da primeira etapa do exame, no segundo semestre, serão aplicadas pelo Inep em 19 de outubro nas capitais e no Distrito Federal.
As referências para os candidatos se preparem para a prova tem como base a Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina e as normas relacionadas à atividade profissional, na atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária.
O conteúdo do exame aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).
Confira as datas das próximas etapas do Revalida 2025/2:
- divulgação da nota de corte: 13 de agosto;
- envio da documentação comprobatória da formação médica: 20 a 24 de outubro;
- resultado da análise da documentação comprobatória da conclusão de curso (formação médica): 17 de novembro;
- resultado dos recursos sobre análise da documentação comprobatória da conclusão de curso (formação médica): 5 de dezembro;
- divulgação do cartão de confirmação de inscrição: 9 de outubro;
- aplicação da prova: 19 de outubro.