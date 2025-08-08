Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia prende 355 agressores de mulheres no estado de São Paulo

Autor Agência Brasil
Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

A Polícia Civil de São Paulo prendeu 355 autores de crimes praticados contra mulheres no estado de São Paulo, informou a Secretaria da Segurança Pública estadual (SSP-SP). 

A ação, realizada nessa quinta-feira (7), integrou a Operação Shamar, de combate à violência contra a mulher, e foi coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e contou com a adesão dos 26 estados e do Distrito Federal.

Mil mandados de prisão

Segundo a SSP-SP, a operação deve cumprir ao longo do mês mais de mil mandados de prisão contra autores de violência doméstica, familiar e sexual, ocorrendo de forma simultânea em todas as regiões do estado.

Foram empregados na ação 2,2 mil policiais civis, envolvendo Delegacias de Defesa da Mulher (DDM), unidades especializadas e distritos policiais em todo o estado, incluindo o apoio da Polícia Militar.

