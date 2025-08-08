Flipelô propõe coleta seletiva e descarte de livros em Salvador

Um delivery de reciclagem para os moradores do Pelourinho é a proposta lançada pela startup baiana de impacto socioambiental Solos, dentro da programação da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com um espaço situado no Terreiro de Jesus, no centro histórico de Salvador, a startup aproveita a maior festa literária da Bahia para explicar aos moradores e comerciantes do Pelourinho como o projeto funciona. Basta separar o lixo dentro de casa ou do seu comércio e ligar para o telefone (71) 99957-8803 para que um triciclo elétrico passe em seu endereço para recolher o lixo. O agendamento dessa coleta também pode ser feito pelo site Chamado de Roda, o projeto ainda funciona como um piloto e será realizado até dezembro. O programa alinha logística urbana, promoção da reciclagem e inclusão social de catadores. “Essa iniciativa do Roda é um projeto-piloto em parceria com a prefeitura de Salvador e que está acontecendo aqui no centro histórico inicialmente, mas com a pretensão de, quem sabe, chegar em mais espaços”, diz Olga Rocha, engenheira sanitária ambiental. “A ideia é fazer justamente uma iniciativa aqui de coleta seletiva porta a porta, com um veículo de baixa pegada de carbono, que no caso é um tuktuk elétrico. Esse veículo vai nas casas das pessoas que fizerem o agendamento. E aí se combina o dia e o horário para que uma pessoa da cooperativa passe lá para buscar esse resíduo”, explica.

Depois que esse lixo é coletado na casa ou no comércio do Pelourinho, ele é separado dentro da cooperativa Crun e enviado para a indústria, onde é reciclado, podendo, por exemplo, se transformar em novos livros.

Segundo Laura Carvalho, da cooperativa Crun, diversos materiais podem ser reciclados, tais como plástico, alumínio e papel. Mas eles não podem estar sujos com material orgânico. “Não pode ir material orgânico ou material sujo porque ele acaba contaminando o restante do material que possa estar limpo. Se juntar [ambos os materiais], isso acaba contaminando o material todo e ele vai precisar ser descartado”, argumenta. Geração de renda Além da questão da sustentabilidade, um dos fatores importantes desse projeto é a geração de renda para os catadores e membros das cooperativas.

“Essa rodada vai até dezembro e aí a gente vai analisar os indicadores de sustentabilidade e de resultado e fazer uma avaliação sobre a sustentabilidade real do projeto. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de fatores sociais, fatores ambientais, mas fatores econômicos também”, assegura Olga. “Isso ajuda a gerar rendas porque a gente está dando mais empregos para as pessoas e gerando trabalho. E o pessoal da comunidade vai se engajando”, ressalta. Outros projetos no Terreiro de Jesus No ano em que o Brasil vai receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes ou COP 30), a Flipelô criou um espaço no Terreiro de Jesus voltado para questões de sustentabilidade. Além do Roda, outros projetos sustentáveis também estão sendo apresentados neste espaço ao ar livre, para que a população e os turistas que participam da festa literária também passem a discutir esse tema. “Ali no Terreiro de Jesus, que é um espaço bem emblemático [para a cidade] e onde as pessoas estão de passagem, temos um projeto chamado Recicle um livro, que é a troca de livros usados, e também um espaço para doação de mudas. Essa pauta [sobre sustentabilidade] tem que estar sempre na roda, já que este é um evento literário em que a gente consome produtos que precisam ser descartados com responsabilidade”, destaca Angela Fraga, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição responsável pela realização da Flipelô.