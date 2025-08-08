Empoderamento feminino nas empresas é destaque em evento da Petrobras

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre as autoridades femininas presentes no evento, estavam a primeira a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e as ministras da Igualdade Racial, Anielle Franco; da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Esta é a primeira vez que a Petrobras tem maioria feminina na direção da companhia. Do total de nove integrantes da administração, cinco são mulheres.

“A nova composição da Diretoria Executiva da Petrobras representa o compromisso da companhia com a diversidade e a equidade de gênero e reforça sua posição de vanguarda no mercado brasileiro”, destacou a Petrobras em nota.

Magda Chambriard ressaltou que atualmente somente três empresas listadas na B3 tem CEO mulher: a Petrobras, o Banco do Brasil e o Laboratório Fleury. “É isso também que estamos celebrando aqui”, afirmou, acrescentando que, em 1962, as mulheres precisavam de autorização do pai ou do marido para trabalhar, situação diferente da atual. Ela disse ainda que a estatal tem evoluído também na questão racial e deu como exemplo Márcia Cristina, a primeira mulher preta a comandar uma unidade de refino.