Violência contra a mulher terá hoje Cristo Redentor iluminado de lilás

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ação simboliza a necessidade da conscientização sobre a violência contra a mulher, uma realidade que tem levado mulheres e meninas a vítimas de agressões violentas que levam até a feminicídios.

O evento ocorre, a partir das 20h, e conta com a participação da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha, Secretaria de Estado da Mulher e do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Rio de Janeiro

Os números da violência contra a mulher no Rio de Janeiro, conforme o Observatório Judicial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, banco de dados do Poder Judiciário fluminense, que reúne números estatísticos referentes aos processos judiciais em trâmite no estado, mostram que nos últimos 12 meses (de julho de 2024 a junho de 2025) a lesão corporal foi o assunto mais cadastrado nas ações penais de competência de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, totalizando 6.487 casos.

Feminicídios

O Observatório também reúne dados sobre casos de feminicídios no Rio de Janeiro. Eles indicam que, no mesmo período, foram registrados 125 novos casos de feminicídio, além de 67 tentativas.