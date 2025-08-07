Brasileira é presa em Portugal suspeita de envenenar os cinco filhos

Brasileira é presa em Portugal suspeita de envenenar os cinco filhosGisele Oliveira, de 40 anos, estava foragida desde 2024 e foi detida nesta terça-feira, 5, em Coimbra; crimes ocorreram em Minas Gerais entre 2008 e 2023
Uma brasileira de 40 anos, identificada como Gisele Oliveira, foi presa nesta terça-feira, 5, na cidade de Coimbra, em Portugal, suspeita de matar os cinco filhos por envenenamento ao longo de 15 anos. Ela estava foragida desde 2024 e foi localizada após a emissão de um mandado de captura internacional da Interpol.
Segundo informações do jornal português Correio da Manhã, a prisão foi realizada pela Polícia Judiciária portuguesa, após cooperação com autoridades brasileiras. Ela vivia discretamente no país desde maio, sem ocupação formal conhecida, sustentada pelo companheiro, também brasileiro, que trabalha na construção civil.
Mãe denunciou a filha após desconfiar de mortes sucessivas
Os crimes teriam ocorrido entre 2008 e 2023, no estado de Minas Gerais, Brasil. Duas das mortes ocorreram em 2010, duas em 2019 e a última em 2023. As idades das crianças não foram divulgadas. Investigações apontam que a mãe administrava doses elevadas de sedativos aos filhos, sobretudo à noite, provocando complicações de saúde que, inicialmente, foram atribuídas a causas naturais.
O caso teve um ponto de virada após uma denúncia feita pela mãe da acusada, avó das vítimas, que procurou as autoridades ao notar o padrão das mortes e suspeitar da filha. A partir dessas informações, a Polícia Civil brasileira abriu investigação formal, o que motivou a fuga de Gisele para Portugal.
Conforme o Correio da Manhã, ela resistiu à prisão, mas foi detida pelos agentes. Gisele deve comparecer nesta quarta-feira, 6, ao Tribunal da Relação de Coimbra, que decidirá sobre as medidas de coação enquanto aguarda o processo de extradição para o Brasil.
Se condenada, ela poderá cumprir uma pena acumulada de até 154 anos de prisão.