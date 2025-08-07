Brasileira é presa em Portugal suspeita de envenenar os cinco filhos

Se condenada, Gisele poderá cumprir uma pena acumulada de até 154 anos de prisão. / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma brasileira de 40 anos, identificada como Gisele Oliveira, foi presa nesta terça-feira, 5, na cidade de Coimbra, em Portugal, suspeita de matar os cinco filhos por envenenamento ao longo de 15 anos. Ela estava foragida desde 2024 e foi localizada após a emissão de um mandado de captura internacional da Interpol. Segundo informações do jornal português Correio da Manhã, a prisão foi realizada pela Polícia Judiciária portuguesa, após cooperação com autoridades brasileiras. Ela vivia discretamente no país desde maio, sem ocupação formal conhecida, sustentada pelo companheiro, também brasileiro, que trabalha na construção civil.