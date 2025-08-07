Após prisão de Bolsonaro, oposição ameaça travar o Congresso

Parlamentares bolsonaristas reivindicam anistia para os condenados por tentativa de golpe de Estado, impeachment de Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado. Presidentes de Senado e Câmara cancelaram sessões.Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e, do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) cancelaram as sessões marcadas para ambas as casas legislativas nesta terça-feira (05/08), após parlamentares de oposição fazerem protesto e anunciarem a intenção de obstruir os trabalhos no Congresso em protesto contra a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição ocupou as mesas diretoras dos plenários do Senado e da Câmara, de onde são conduzidas as sessões. Os senadores e deputados oposicionistas prometeram permanecer nos locais até que os presidentes das casas legislativas aceitem se reunir com eles, que cobram uma anistia geral e irrestrita para os condenados por tentativa de golpe de Estado e também reivindicam que seja pautado o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em coletiva de imprensa em frente ao Congresso Nacional, parlamentares da oposição criticaram a decisão de Moraes que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro. Filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), afirmou que as medidas exigidas pela oposição visam "pacificar" o Brasil. "A primeira medida desse pacote de paz que queremos propor é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes que não tem nenhuma capacidade de representar a mais alta Corte do país", informou o parlamentar. O líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho (PL-RN), cobrou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), paute o impeachment de Moraes. "Ocupamos as mesas diretoras das duas Casas, no Senado e na Câmara, e vamos obstruir as sessões. O Senado já está com cinco senadores sentados na mesa. É uma medida extrema, nós entendemos, mas já fazem mais de 15 dias que eu, como líder da oposição, não consigo interlocução com Davi Alcolumbre", reclamou. Fim do foro privilegiado Além da anistia e do impeachment de Moraes, a oposição exige ainda a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para o fim do foro privilegiado. Dessa forma, o ex-presidente Bolsonaro não seria mais julgado pelo Supremo, mas pela primeira instância. Apesar de exigirem as medidas para "pacificar o Brasil", como disseram os parlamentares, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse que o grupo estava "se apresentando para a guerra". "Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação, que passa pela anistia, pela mudança do fim do foro e pelo impeachment de Moraes", afirmou. Motta e Alcolumbre ainda não se manifestaram sobre a ação da oposição até a publicação desta reportagem. Vice da Câmara promete pautar anistia O vice-presidente da Câmara, deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), prometeu pautar o projeto da anistia caso o presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), se ausente do país. Dessa forma, Côrtes assumira a presidência da Casa. "Diante dos fatos que se apresentam, quero registrar e já comuniquei ao presidente Hugo Motta que, no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, quando o presidente Motta se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Essa é a única forma de pacificar o país", afirmou o parlamentar. "Perseguição política" A oposição espera barrar o processo no STF por tentativa de golpe de Estado, que alega ser uma perseguição política. Além de enfrentar esse processo, o ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado no inquérito que apura a atuação dele e do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), junto ao governo dos EUA, para promover medidas de retaliação aos ministros do STF em razão do julgamento sobre a trama golpista. Segundo a denúncia, o ex-presidente Bolsonaro pressionou os comandantes militares para suspender o processo eleitoral em que perdeu para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A polícia ainda apreendeu planos para assassinar e prender autoridades públicas. Bolsonaro nega as acusações. Diante do julgamento, o filho Eduardo se licenciou do cargo de deputado e foi aos Estados Unidos, passando a defender sanções contra ministros do STF e ações contra o Brasil. Diante disso, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a abertura de nova investigação para apurar tentativa de obstrução do processo penal contra Eduardo e o pai, Jair. O Supremo determinou medidas cautelares contra Bolsonaro, entre elas, a restrição ao uso das redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Como o ex-presidente descumpriu a decisão do STF nesse domingo ao se manifestar através do perfil do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ministro Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente. md (Agência Brasil, ots)