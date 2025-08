Polícia Civil apreende 500 kg de cobre furtados de concessionárias

A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira (6) mais uma etapa da Operação Caminhos do Cobre, contra ferros-velhos de reciclagem clandestinos envolvidos na receptação de materiais metálicos furtados, como cabos e estruturas de cobre das concessionárias de energia e telecomunicações, além do furto do material usado nos sinais de trânsito, podendo provocar acidentes graves de trânsito.