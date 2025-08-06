MP investiga venda de quadros falsos de Antônio Bandeira no CE e em SP

MP investiga venda de quadros falsos de Antônio Bandeira no CE e em SPA segunda fase da operação foi deflagrada nesta quarta-feira, 6, cumprindo mandados de busca e apreensão de obras falsas atribuídas ao pintor cearense
A segunda fase da Operação “Cena de Botequim”, responsável por investigar obras de arte falsamente atribuídas ao pintor Antônio Bandeira, foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 6. A ação do Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará e de São Paulo.
A investigação considera quatro pessoas envolvidas: um perito em obras de arte, um servidor público aposentado, uma contadora e um empresário aposentado. Dois mandados foram registrados em Fortaleza, um na capital de São Paulo e dois na cidade de Caraguatatuba (SP), com apreensão de 13 peças de procedência duvidosa.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
As obras devem passar por uma perícia técnica especializada. Outros objetivos também foram apreendidos, como aparelhos eletrônicos e documentos que podem incluir informações relevantes ao caso.
Especialistas compartilham visões de vida e obra de Antonio Bandeira | VEJA MAIS
Operação investiga comércio de obras falsas de Bandeira: entenda
O foco da primeira fase da operação, em 2022, era a coleta de documentos que indicassem a localização dos quadros. Na ocasião, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência de um investigado, em Fortaleza, e em duas antigas sedes do Instituto Antônio Bandeira.
A identificação de outros envolvidos é seguida pelo Nuinc, além da coleta de novas provas e responsabilização criminal dos autores dos crimes apurados.
A ação realizada teve o apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP de São Paulo e da Polícia Interestadual (Polinter) de São Paulo.
A 14ª Vara Criminal de Fortaleza foi a responsável pela expedição das ordens judiciais para cumprimento dos mandados.
Quadro comprado por US$ 50 pode ser um Van Gogh de R$ 88 milhões | SAIBA MAIS
Antônio Bandeira: conheça o artista
Nascido na capital cearense em 26 de maio de 1922, o pintor Antônio Bandeira é conhecido como um dos representantes do abstracionismo no Brasil. Entre as suas obras, estão “A Grande Cidade Iluminada” (1953), “A Catedral” (1955) e “Flora Noturna" (1959).
De acordo com informe do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc - UFC), Bandeira foi um dos integrantes do Centro Cultural de Belas Artes (CCBA) em 1941, durante período de renovação artística em território cearense. Posteriormente, criou-se a Sociedade Cearense de Artes Plásticas (Scap).
O pintor morreu aos 45 anos em Paris, na França, no dia 6 de outubro de 1967. Anos antes, realizou a sua primeira mostra individual no Mauc, no período comemorativo das instalações do museu, em 15 de julho de 1961.