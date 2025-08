Ministra cobra de países desenvolvidos cumprimento do Acordo de Paris

A três meses da realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), de 10 a 21 de novembro, em Belém, no Pará, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, defendeu que se cobre de países desenvolvidos os compromissos firmados no Acordo de Paris, na 21ª Conferência das Partes (COP21), em 2015, para o enfrentamento das mudanças climáticas.

“Muitos países ainda em desenvolvimento, que não têm tantos recursos, estão com dificuldades de garantir a sua vinda, a participação da sua comitiva aqui. E eles têm trazido essa preocupação. Mas não há risco de a COP sair de Belém do Pará”, disse.

A ministra defende que o foco dos participantes seja na urgência das discussões sobre as mudanças climáticas.

“Temos que focar, acreditar, e apostar. Essa COP precisa dar certo. É a primeira COP na Amazônia. Nós estamos falando da COP da floresta, da COP da participação, da COP da inclusão e, também, da COP da implementação. A ministra Marina [Silva, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima] tem frisado muito isso”.

Líderes indígenas

O Ministério dos Povos Indígenas tem realizado o Ciclo Coparente em todas as regiões do Brasil para preparar a participação indígena nas negociações durante o evento global. A ministra informou que o ciclo já passou pelas regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e que estão agora na Amazônia. E agora em agosto, os encontros serão no Amazonas, em Manaus e São Gabriel da Cachoeira, e no sul do estado.