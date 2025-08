COP30 anuncia conselho para adaptação às mudanças climáticas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Corrêa do Lago reafirmou que a questão da adaptação às mudanças do clima será um dos temas principais da COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém, no Pará.

“O conselho de adaptação para a COP30 inclui várias personalidades brasileiras que vão nos apoiar nesse diálogo com a sociedade civil e com as autoridades locais”, disse Lago, em evento da Insper.

O embaixador falou via teleconferência ao evento, que ocorreu em São Paulo.

Entre os membros do conselho, Lago citou a secretária-executiva para América do Sul no ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade), Jussara Carvalho; o cientista peruano José Marengo; a diretora-executiva da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), Vanessa Grazziotin; e Ellen Johnson-Sirleaf, ex-presidente da Libéria.