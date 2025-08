Chuvas causam alagamentos e transtornos na Baixada Santista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas e ventos intensos na Baixada Santista, válido até as 18h desta quarta-feira. Números atualizados da Defesa Civil do Estado de São Paulo indicam que os acumulados das últimas 12 horas chegam a 121mm em Santos.

A Baixada Santista registra diversos pontos de alagamento e transtornos depois das fortes chuvas que atingem a região desde a madrugada desta quarta-feira (6), provocando transtornos nas cidades da região. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o medidor pluviométrico do Morro São Bento, em Santos, registrou 97,8 mm de chuva nas últimas 6 horas.

Ao todo, 2.921 funcionários das empresas Terracom, Terra Santos Ambiental e PG Eco Ambiental estão paralisados. Eles reivindicam um reajuste de 7% nos salários e benefícios, mas a proposta foi rejeitada pelas empresas, que ofereceram 5,5% de aumento salarial e 7,5% nos benefícios.

Segundo a prefeitura, as equipes do consórcio Terra Santos atuam para a retirada de resíduos acumulados, com 700 trabalhadores atuando em diversos pontos da cidade, com o apoio de 22 caminhões basculantes. Também está sendo feito o trabalho de desassoreamento dos canais, que estão com acúmulo de areia depois das ressacas que atingiram o mar nos últimos dias.

Previsão

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, esta quarta-feira amanheceu com temperaturas amenas, com um início de dia com chuva fraca na faixa leste e chuvas ainda intensas na Baixada Santista.