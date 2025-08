Adoniran Barbosa completaria 115 anos de nascimento neste 6 de agosto

No dia em que o nascimento do compositor Adoniran Barbosa completa 115 anos, a Galeria do Rock faz uma homenagem especial em parceria com a cantora Marcia Mah, que apresenta um pocket show e a exibição do curta-metragem Saudosa Floresta, celebrando os 70 anos da canção Saudosa Maloca.

O evento é gratuito e ocorre nesta quarta-feira (6), no Espaço Arena Galeria, a partir das 18h. Haverá ainda uma pequena exposição de objetos de Adoniran Barbosa, que fazem parte do acervo particular do produtor cultural Cassio Pardinio. A animação conta a história de João Rubinato, a representação de Adoniran, e Sabiá Laranjeira, ave símbolo do país e da biodiversidade dos biomas brasileiros, em meio a um cenário de desmatamento e falta de moradia. O projeto foi realizado pela artista Marcia Mah, o cartunista Barão do Pirapora, o filmmaker Juca Mencacci, o músico Luiz Anthony, Maurício Nogueira e o ator Alexandre Franklin. Batizado como João Rubinato, o filho de imigrantes italianos nasceu na cidade de Valinhos, interior de São Paulo. Abandonou os estudos ainda no primário para trabalhar. Foi tecelão, balconista, pintor de paredes e até garçom. Após arrumar um emprego na capital paulista, aos 22 anos, passou a participar de programas de calouros em rádios. Em 1941, foi trabalhar na Rádio Record como ator cômico e locutor. Foi lá que conheceu o grupo Demônios da Garoa, com quem teve longa e próspera parceria.



Por não considerar seu nome ideal para um cantor de samba, mudou para Adoniran, nome de um amigo. O sobrenome veio em homenagem ao sambista Luiz Barbosa. A partir daí tornou-se um dos compositores mais importantes do Brasil e uma das vozes mais representativas da comunidade ítalo-paulistana.

Adoniran é o responsável pelos três clássicos Trem das Onze, Samba do Arnesto e Tiro ao Álvaro, músicas que mostram sua relação profunda e íntima com o centro de São Paulo, região que o inspirava com o cotidiano de trabalhadores, bares e cortiços para criar suas músicas. Uma de suas marcas registradas, a pronúncia errada de algumas palavras, era a forma de Adoniran se aproximar do povo. Em Samba do Arnesto essa estética fica clara com a letra “o Arnesto nos convidou / Prum' samba, ele mora no Brás / Nós fumos, não encontremos ninguém / Nós vortermos com uma baita de uma reiva / Da outra vez, nós não vai mais / Nós não semos tatu”. Lançada em seu primeiro álbum, em 1974, a canção chegou a ser censurada pela ditadura, com a justificativa “não é admissível a utilização do mau vernáculo nos meios de comunicação”. Por conta disso, a música só foi lançada no segundo disco, em 1975.