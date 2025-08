Santos decreta situação de emergência após incêndio em comunidade

A prefeitura de Santos, no litoral sul paulista, decretou situação de emergência em algumas áreas da cidade após um incêndio de grandes proporções ter atingido uma comunidade no Caminho de São Sebastião, no Dique da Vila Gilda, no bairro Rádio Clube, na última sexta-feira (1°). O decreto foi publicado hoje (5) em Diário Oficial.