Policial militar do Ceará morre após mal súbito em atividade de operações táticas no RN

Caso aconteceu durante a instrução aquática da disciplina de Operações Ribeirinhas, do Cotar. A atividade foi realizada na piscina do 3º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais, em Natal

Um policial militar do Ceará morreu após sofrer um mal súbito durante uma instrução aquática da disciplina de Operações Ribeirinhas, do Curso de Operações Táticas Rurais (Cotar), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira, 4, nas instalações do 3º Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais, em Natal, no Rio Grande do Norte (RN).

O soldado foi identificado como Igor Irlei de Sousa e era lotado no Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), da corporação cearense. O POVO apurou que o exercício foi realizado com uso de fuzil em uma piscina. O policial realizada a atividade normalmente quando teria “apagado” durante a prática.