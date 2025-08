Festival Curicaca premiará soluções em transformação digital e IA

Estão abertas, até 22 de agosto, as inscrições para o Festival Curicaca . O edital lançado hoje (5) pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) é destinado a soluções tecnológicas inovadoras voltadas ao enfrentamento de desafios produtivos e territoriais do país desenvolvidos por pessoas físicas e jurídicas. O objetivo do concurso é fomentar o desenvolvimento de tecnologias voltadas à transformação digital e à inteligência artificial, contribuindo para o fortalecimento da Nova Indústria Brasil (NIB).