Edição especial do Samba na Gamboa homenageia Elton Medeiros

Considerado uma das maiores personalidades do mundo do samba, Elton Medeiros foi parceiro de Cartola, Zé Keti e Paulinho da Viola. O homenageado coleciona sambas antológicos que enobrecem o cancioneiro do gênero e da música popular brasileira.

Produção original da TV Brasil , o Samba na Gamboa pode ser acompanhada no YouTube da emissora pública e também no app TV Brasil Play. Com horário alternativo na telinha aos sábados, às 23h, o programa ainda tem versão na Rádio Nacional, também aos sábados, ao meio-dia.

Anfitriã e convidado interpretam clássicos como O Sol Nascerá e A Mesma História, músicas feitas pelo homenageado com Cartola; Onde a Dor Não Tem Razão e Ame, parcerias com Paulinho da Viola; Mascarada, canção realizada com Zé Keti; e Iluminada, fruto do trabalho com o próprio Vidal Assis.

Para recordar a obra e o legado do lendário sambista, a apresentadora Teresa Cristina recebe o também cantor e compositor Vidal Assis, um dos últimos parceiros de Elton Medeiros. A atração celebra grandes sucessos da carreira do astro que fez história na música brasileira.

A homenagem no programa Samba na Gamboa não é o primeiro tributo da TV Brasil à memória de Elton Medeiros. Em vida, o célebre artista recebeu uma emocionante homenagem da emissora pública com um show que reuniu time de bambas para reverenciá-lo também no programa Todas as Bossas, apresentado por Bia Aparecida.

O cantor e compositor carioca nasceu no dia 22 de julho de 1930. O sambista faleceu em setembro de 2019, aos 89 anos, após sofrer uma pneumonia, mas é lembrado pelas novas gerações com tantas canções marcantes e parcerias históricas.

Além do próprio Elton, o especial produzido pela TV Brasil mobilizou grandes nomes da MPB que interpretaram canções do querido cantor e compositor. Os convidados festejaram o mestre e mostraram obras até então inéditas.

Gravado em junho de 2017, no tradicional estúdio 3 do canal, na Lapa, no Rio de Janeiro, o especial combinou entrevistas e performances musicais, com hits do repertório de obras do artista. A apresentação foi exibida no mês seguinte para comemorar o aniversário de 87 anos do bamba.

Sobre o programa

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa – bairro histórico da zona portuária da capital fluminense. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

