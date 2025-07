Programa Blim-Blem-Blom destaca obra do compositor Waldemar Henrique

apresenta, neste sábado (26), ao meio-dia, mais um episódio da temporada O Gênio da Música do programa infantil Blim-Blem-Blom. O pintor Roberto Miranda, ao lado da esposa, Lylian Oberlaender, reencontra o trabalho do clássico compositor paraense Waldemar Henrique.

Graças à magia do Gênio Scandor, que só aparece para quem gosta de música, o casal Lylian Oberlaender e Ronaldo Miranda relembra a obra do artista, marcada por temas como o folclore amazônico, indígena, nordestino e afro-brasileiro. O episódio tem a participação do ator José Mauro Brant no papel de Waldemar Henrique.

Durante a atração da Rádio MEC, o público poderá conferir o repertório do compositor, com obras como: Tamba-Tajá, Rolinha, Boi-Bumbá, Uirapuru, Coco Peneruê e Matinta Perera, interpretadas por Carol McDavit e Turíbio Santos; Valsinha de Marajó, com Maria Josefina Mignone; Cobra Grande e Nayá, com Doriana Mendes e Jorge L. Santos; Senhora Dona Sancha, Obaluaê, Curupira e Hei de Morrer Cantando, com Alexandre Trik e Helena Maia.

Esta nova temporada de Blim-Blem-Blom tem a narração da musicista Maria Vitória, nova integrante do programa, e traz Lionel Fischer interpretando Scandor. Idealizado para apresentar a música clássica, os compositores e elementos ao público infantil, o programa já passou por diversas temporadas e formatos, sempre com a participação de crianças na equipe.

O título de 2025, O Gênio da Música, não se refere a gênios como Bach, Mozart, Beethoven ou Villa-Lobos, mas sim a um gênio da lâmpada. Ele aparece apenas para músicos ou amantes da música, exclusivamente para realizar os desejos ligados a ela: tocar com uma orquestra específica, encontrar um grande compositor do passado ou descobrir um manuscrito perdido.