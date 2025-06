Rio publica editais literários com investimento de R$ 10 milhões

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) lançou quatro editais de mais de R$ 10 milhões, distribuídos em 237 vagas. A iniciativa se chama "Literatura do Rio ao RJ" e faz parte das celebrações do Rio como de "Capital Mundial do Livro" em 2025. As inscrições ficam abertas nesta quarta-feira (25) até às 18h do dia 25 de julho.

O fomento será dividido entre as seguintes chamadas públicas: "Feiras Literárias e Projetos Literários de Formação", "Produção Literária e Projetos Artísticos", "Manutenção de Espaços Literários" e "Contação de Histórias".