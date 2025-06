Hoje é Dia: namorados, meio ambiente e trabalho infantil são destaques

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. A data também relembra a morte de Camões, em 10 de Junho de 1580

Nascimento do oficial da marinha francesa, documentarista, cineasta, oceanógrafo e inventor francês Jacques-Yves Cousteau (115 anos), mundialmente conhecido por suas viagens de pesquisa a bordo do barco Calypso

Começa na África do Sul a primeira Copa do Mundo FIFA no continente africano (15 anos)

Batalha Naval do Riachuelo é travada no riacho Riachuelo, na Argentina, entre a Marinha do Paraguai e a Marinha do Brasil (160 anos). A vitória brasileira foi crucial para o sucesso posterior da Tríplice Aliança (Brasil, Uruguai e Argentina) na Guerra do Paraguai

83 espectadores morrem e pelo menos 100 ficam feridos depois que um Austin-Healey e um Mercedes-Benz colidem na prova das 24 Horas de Le Mans, o mais mortífero acidente do automobilismo (70 anos)

O tenista brasileiro Gustavo Kuerten torna-se bicampeão do torneio de Roland Garros (25 anos)

Dia da Marinha do Brasil