Oito marcas de azeite são proibidas no Brasil por fraude e risco ao consumidor

O Ministério da Agricultura, Pecuária (Mapa) classificou mais três marcas de azeite de oliva como impróprias para o consumo humano, após análises que detectaram fraude na composição. Foram encontrados outros óleos vegetais misturados ao produto, o que viola os padrões exigidos.

Com essas novas marcas, o total chega a oito azeites que não atendem à Instrução Normativa nº 01/2012, que estabelece os padrões de identidade e qualidade do azeite de oliva no Brasil. O processo de recolhimento dos lotes já foi iniciado, conforme determina a legislação.