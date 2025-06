Museu do Pontal lança programação voltada à conscientização ambiental

O Museu do Pontal, no Rio de Janeiro, promove este mês a segunda edição do Junho Verde, programação educativa e cultural que visa a destacar a urgência das questões climáticas e promover a conscientização ambiental por meio da arte, da educação e da cultura. As atividades, entre os dias 7 e 29 de junho, têm entrada gratuita e ocorrem sempre aos sábados e domingos. O Museu do Pontal, no Rio de Janeiro, promove este mês a segunda edição do Junho Verde, programação educativa e cultural que visa a destacar a urgência das questões climáticas e promover a conscientização ambiental por meio da arte, da educação e da cultura.

"Junho Verde é uma ação do programa de sustentabilidade do Museu do Pontal. Além disso, reforça o lugar da instituição como museu praça, um espaço aberto de convivência, aprendizado e transformação social", afirma o diretor-executivo da instituição, Lucas Van de Beuque. Oficinas de construção de brinquedos com sucata com o artista Getúlo Damado, atividades de plantio de mudas na horta do museu, contações de histórias, vivência de dança e show de Bethi Albano e o Quintal Mágico nos jardins estão entre os destaques do Junho Verde. O evento é realizado em parceria com a Repsol Sinopec Brasil, empresa patrocinadora do Museu do Pontal por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A gerente de Relações Externas e Institucionais da Repsol Brasil, Renata Avilla fala da importância de parcerias institucionais para viabilizar essas iniciativas: "Acreditamos no poder transformador da arte e da cultura como ferramentas de conscientização ambiental. A parceria com o Museu do Pontal começou justamente por esse tema, com o apoio à construção dos jardins do museu, e desde então vem se fortalecendo com iniciativas como o Junho Verde. Essa é uma parceria que reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e com a valorização do patrimônio cultural brasileiro e sua conexão com a natureza."

A diretora do Museu do Pontal, Angela Mascelani, explica que a iniciativa busca fazer o público refletir sobre temas como a sustentabilidade e o consumo consciente. “Será possível experimentar ainda a relação tão viva que os artistas têm com a natureza e seus ciclos. De certa forma, essa estrutura está presente também na arte popular brasileira”. Programação Junho Verde 07/06 – Sábado

10h30 – O Menino que Queria Salvar a Natureza - Espetáculo do grupo Sintonia Dominó, que une teatro e música para contar a história de um menino que convence o vilão Sujismundo Quinto a mudar de atitude e repensar seus hábitos com o planeta. Com 45 minutos de duração, a peça propõe uma reflexão lúdica sobre reciclagem, economia e respeito ambiental. 15h30 – Oficina de Jarro Sustentável Grafitado - O artista urbano André Rongo propõe uma atividade prática, que une arte urbana e reutilização de materiais, convidando o público a personalizar seus próprios recipientes reciclados. 16h30 – Oficina de Plantio com Mangue e Tal - Uma experiência sensorial guiada por educadores ambientais na horta/jardim sensorial do Museu. Os participantes vão conhecer plantas, aromas e texturas, aprender técnicas de cultivo e levar para casa uma muda plantada por eles mesmos.

08/06 - Domingo 16h - Música no Jardim com Bethi Albano e o Quintal Mágico - O jardim do museu recebe o show de Bethi Albano e o Quintal Mágico, trazendo canções e histórias que celebram o meio ambiente, as culturas populares e a infância. Participação da professora brincante Gaia Sanvicente animando o público infantil. 14/06 – Sábado