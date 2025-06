Povos e comunidades tradicionais: evento reúne lideranças para criação de plano nacional

/ Crédito: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Divulgação

Coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), começou nesta segunda-feira, 2, e segue até sexta, 6 de junho, a 1ª Oficina de Construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, no município de Luziânia, em Goiás.

O evento reúne representantes de povos e comunidades tradicionais de todo o Brasil, como indígenas, quilombolas, extrativistas, pantaneiros, ciganos, povos de matriz africana, entre outros 22 segmentos. O objetivo é construir, de forma coletiva, um plano nacional que será apresentado em novembro, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém (PA).