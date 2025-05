Moraes abre inquérito para investigar atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Abertura de inquérito ocorre após pedido da PGR, que atribui ao deputado campanha de intimidação a ministros do STF junto ao governo Trump.O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (26/05) abrir um inquérito para investigar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por suspeita de crimes de coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado democrático de Direito O pedido de abertura de investigação foi feito ao STF pelo procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, para apurar suposta atuação do parlamentar para incitar o governo dos Estados Unidos a adotar medidas contra Moraes, que foi escolhido relator do caso por também atuar no comando das ações da trama golpista e no inquérito das fake news. Moraes ainda determinou que a Polícia Federal monitore o conteúdo publicado por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais que tenha relação com os possíveis crimes. O ministro também autorizou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro para prestar esclarecimentos por ser "diretamente beneficiado" pelas ações de seu filho. O ex-presidente é apontando como suspeito de ser o principal beneficiado pelas condutas de Eduardo, além de possivelmente ser o responsável financeiro pela manutenção do filho nos EUA. Diplomatas brasileiros também devem ser ouvidos. A PGR também anexou ao inquérito a notícia-crime enviada em março ao STF pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ). Na ocasião, o deputado pediu a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro para evitar a saída dele do Brasil. No entanto, a procuradoria e Alexandre de Moraes rejeitaram o pedido. Lindbergh denunciou que Eduardo Bolsonaro fazia viagens aos Estados Unidos para articular com deputados daquele país ataques contra Moraes. Segundo o parlamentar, o filho de Bolsonaro comete crime de lesa-pátria por constranger o ministro e o Poder Judiciário brasileiro. Com a nova decisão de Moraes, Lindbergh Farias vai depor contra o filho de Bolsonaro no inquérito. Em março deste ano, em meio ao julgamento no qual Bolsonaro virou réu, Eduardo pediu licença de 122 dias do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos. Por estar no exterior, ele poderá depor por escrito. Na semana passada, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou que há "uma grande possibilidade" de Moraes sofrer sanções do país. Gonet destacou o comentário de Rubio na representação ao STF. "A seriedade das ameaças levadas a efeito pelo sr. Eduardo Bolsonaro se mostrou tanto mais deletéria quando se percebeu, em pronunciamento do titular da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, que, efetivamente, as medidas de sanção por que o sr. Eduardo Bolsonaro tanto se bate, estão sendo analisadas", disse. Reação Em postagem nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro considerou que o pedido de investigação é uma medida "injusta e desesperada". "Eles estão confirmando tudo aquilo que a gente sempre falou, de que o Brasil é um Estado de exceção, que depende do cliente, dos fatos políticos. Eles vão tomar as ações judiciais, que não tem nada mais baseado em lei", disse. "O processo no Brasil virou um meio de achaque. Um gângster faria igual, um mafioso faria igual. Eles estão deixando isso aí para todo mundo ver, e a cereja do bolo é que eles estão empurrando, pressionando o Trump para estabelecer as sanções", disse o deputado. jps/as (Agência Brasil, ots)