Dirigentes e funcionários da EBC recebem Ordem do Rio Branco

O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima, e a superintendente de Comunicação Digital, Nicole Briones, receberam nesta terça-feira (27), a condecoração da Ordem do Rio Branco. A homenagem é concedida pelo governo brasileiro com o objetivo de reconhecer “serviços meritórios e virtudes cívicas”.

A Ordem de Rio Branco foi instituída em 1963 e recebe este nome em homenagem ao patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco.

Na cerimônia de hoje, realizada no Palácio do Itamaraty, também foram homenageados os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência da República), Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), além do governador da Bahia, Jerônimo Albuquerque, entre outras autoridades.