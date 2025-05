TRF6 faz quarta audiência de monitoramento do Caso Mariana

O procurador da República do Ministério Público Federal, Eduardo Aguiar, destacou que quatro partes do Acordo de Repactuação estão num bom patamar de realização, dentre eles o capítulo um, que se refere a Mariana e aos r eassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, regiões mais afetadas pelo desastre , e o anexo dois, que indenizará aqueles que não conseguem comprovar o dano, mas tinham moradia na localidade, e que vai impactar até 500 mil pessoas .

"Nesse capítulo é previsto o Conselho Federal de Participação Social, no qual os atingidos vão entrar de fato no sistema de reparação, estarão por dentro de tudo que está acontecendo e poderão fazer a destinação do valor reservado de R$ 5 bilhões”, explicou o procurador.

O Conselho Federal de Participação Social contará com a participação de órgãos do governo federal e das pessoas dos territórios, que se inscreverão por meio de um edital de credenciamento para escolha dos representantes. Em seguida, começarão as reuniões, com preferência de realização nos locais atingidos pelo desastre.