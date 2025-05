Homem é preso após portar explosivo em ministério

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O prédio foi evacuado à tarde e, após negociação com policiais especializados, o homem foi detido.

De acordo com a Polícia Militar, ele, uma mulher e duas crianças foram encaminhados para um hospital público. De lá, o investigado será levado para a delegacia de polícia.

No início da noite, a polícia informou ter encontrado 20 bombinhas e dois artefatos na mochila do homem. A polícia acredita que ele acionou um dos explosivos no ministério antes da chegada dos policiais.

Testemunhas afirmaram, mais cedo, que o homem teria acionado "uma bombinha", parecida com as de festas juninas, o que chamou a atenção das pessoas no local e a suspeita para o pacote que ele carregava.