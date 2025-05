INSS: mais de 1,7 milhão de aposentados solicitaram reembolso

Cerca de 9 milhões de segurados foram notificados sobre descontos por entidades e associações . Com a notificação, é possível saber o nome da entidade à qual o aposentado ou pensionista que teve desconto, por meio do serviço Consultar Descontos de Entidades Associativas, disponível no aplicativo.

As informações serão divulgadas pelos meios oficiais do instituto: site do INSS e redes sociais oficiais do INSS com o símbolo de conta verificada.

Em caso de dúvidas, o cidadão deve ligar para a central de teleatendimento 135.