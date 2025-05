Van envolvida em acidente em MG não tinha autorização para viagens interestaduais

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora



Em nota ao O POVO, o órgão lamentou o ocorrido e confirmou que “a van de placa QGC1I69 não possui cadastro na ANTT para transporte interestadual de passageiros”.

A ANTT informou ainda que está acompanhando o caso e fornecerá todas as informações disponíveis às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações sobre as causas do acidente.

O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira, 13, por volta das 21h30min. O acidente deixou nove mortos, entre eles, três cearenses, e dez feridos, que foram levados a hospitais de Montes Claros e Francisco Sá, em Minas Gerais.