Após movimentação do solo, Sabesp adia liberação da Marginal Tietê

A Sabesp, empresa de saneamento de São Paulo, adiou a liberação de uma das faixas da Marginal Tietê que estava prevista para ocorrer hoje (14). No último final de semana, uma cratera reabriu na Marginal Tietê , próximo à Ponte Atílio Fontana, no mesmo local onde um buraco se abriu no dia 10 de abril.

Em visita ao local no domingo (11), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, havia informado que uma das três faixas interditadas deveria ser liberada hoje. Mas, segundo a Sabesp, o adiamento foi necessário porque houve uma movimentação no solo no local onde o buraco se abriu e será "preciso fazer sondagens complementares antes da liberação parcial da via". Essa medida, explicou a empresa, foi definida em conjunto com as autoridades competentes e "visa à segurança dos profissionais que atuam na obra e a dos cidadãos que trafegam pela via". A empresa não forneceu uma nova data para a liberação da via, mas informou que ela será "parcialmente liberada tão logo seja possível e seguro para todos". A obra para fechamento da cratera tem previsão de durar 30 dias. Segundo a Sabesp, a solução definida pela equipe de engenharia foi dividir os trabalhos em duas frentes de serviços.

“O terreno onde se abriu o buraco será contido e reforçado, com a injeção de argamassa no solo, e a caixa de acesso à rede de esgoto será concretada e desativada. Dezessete metros à frente, será feito um poço de visita para a construção de uma nova caixa de acesso à rede. Esta estrutura é necessária para inspeções e limpezas do sistema”, explicou a empresa, em nota.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp Alternativas Por meio de nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse que a pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da saída da Rodovia dos Bandeirantes e próxima à Ponte Atílio Fontana, continua totalmente interditada.