Algodão brasileiro chega a pódio exportador com agrotóxicos

País se tornou maior exportador das plumas brancas. No Mato Grosso, indígenas relatam os efeitos dos venenos. Rastreabilidade da cadeia é desafio.No cerrado mato-grossense, os povos indígenas no município de Sapezal ainda se lembram de quando eram abundantes as águas e as roças. Mas hoje eles contam que o caju do mato, o pequi e as plantas medicinais diminuíram. Chegaram novas pragas às plantações. Vários tipos de abelhas sumiram e, com elas, a diversidade de méis. Os rios viraram cemitérios de ovos de peixe, e quem bebe arrisca sentir dor de barriga ou diarreia. As aldeias relatam que a piracema, época da reprodução natural dos peixes, sofre quando se pulverizam os agrotóxicos nas crescentes lavouras de algodão ao redor da terra indígena. E afirmam que os abortos espontâneos aumentaram entre as mulheres. A região da Bacia do Juruena é o coração da ascendente produção brasileira de algodão. As plumas brancas são a segunda commodity que mais consome agrotóxicos por hectare de lavoura no Brasil, atrás apenas do tabaco. Substâncias tóxicas viajam longas distâncias pelos ventos, e a alta concentração exacerba os riscos de intoxicação humana e contaminação de ecossistemas. "A gente vê vários aviões passando. Eu observo agora que, quando plantamos, as plantas não ficam legais, porque acabam sendo afetadas," diz Cleide Terena, presidente da associação de mulheres da Terra Indígena Tirecatinga, lar de nove povos indígenas. "A gente deixou de tomar água do rio e passou a comprar da cidade, por medo de beber água envenenada." Produto global, efeito local No município do Sapezal, onde vivem os indígenas que relataram à organização Operação Amazônia Nativa (Opan) sua percepção dos efeitos dos pesticidas, o consumo de agrotóxicos dividido pelo número de habitantes é de 364 litros por ano, e em dois municípios algodoeiros vizinhos ultrapassa os 600 litros anuais, segundo cálculo pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). No Brasil, essa conta dá cerca de 7 litros anuais. "Os agrotóxicos usados no algodão são potencialmente mais tóxicos à saúde e ao ambiente. Além disso, são utilizados volumes elevados por hectare, e geralmente por pulverização aérea ou terrestre. Portanto, as comunidades em torno estão expostas a riscos maiores de adoecimento", afirma Marcia Montanari, professora do Instituto de Saúde Coletiva da universidade. No ano passado, o Brasil foi pela primeira vez o maior exportador de algodão do mundo, e é o terceiro produtor global. Cerca de 70% do algodão brasileiro vai para o mercado externo, e a estimativa é que o país produza 9 milhões de toneladas na safra 2024/2025, das quais 6,2 milhões do Mato Grosso. Num marco zero da cadeia produtiva global, Sapezal tem a maior área algodoeira do estado e está entre os campeões do consumo de agrotóxicos no Brasil. Desde 2017, ano com os dados mais antigos disponíveis no site do Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso (Indea), o município ganhou o equivalente a 60 mil campos de futebol em plantações declaradas de algodão. "Antes, quando a gente passava (pelos arredores da TI Tirecatinga) tinha árvores. Hoje está tudo derrubado, e só tem plantio", continua Cleide, que viveu seus 42 anos na aldeia Serra Azul. "Só tem mato dentro do território mesmo." Quase sempre, o algodão é alternado com produções de soja e milho ou cercado por essas lavouras, que também estão entre as maiores consumidoras de agrotóxicos no Brasil. Cada hectare algodoeiro (ou campo de futebol) consome em média 28 litros de agrotóxicos ao ano, em comparação a 17 para a soja e 7 para o milho. O uso exacerbado se explica pela alta suscetibilidade do algodão a pragas, inflada pela monocultura intensiva que caracteriza a produção massiva de commodities para exportação. No Brasil, o grande inimigo é o bicudo do algodoeiro, que historicamente devasta plantações e hoje registra um período de surto, tendo atingido em 2024 a maior incidência para o Mato Grosso em 12 anos. Substâncias proibidas no Brasil Os mais vulneráveis aos efeitos dos agrotóxicos são os trabalhadores rurais e as comunidades indígenas, que entram em contato direto com os agrotóxicos ou vivem em ecossistemas envenenados ao longo de anos. Segundo Montanari, mesmo baixas quantidades de resíduos tóxicos podem gerar danos reprodutivos, oncológicos, neurológicos e psiquiátricos em casos de exposição prolongada. Na Bacia do Juruena, os indígenas encontram até as embalagens de agrotóxicos vazias nos rios, segundo os relatos reunidos pela Opan entre 2020 e 2021. À mesma época, oito de nove amostras de plantas medicinais e frutas, colhidas na Terra Indígena Tirecatinga e analisadas no âmbito de um projeto entre a UFMT e a Opan, tinham resíduos de onze agrotóxicos. "A soberania alimentar e o modelo de sociedade do povo indígena são também afetados", diz a indigenista Adriana Werneck Regina, co-pesquisadora do projeto. Ela há três décadas registra os relatos de indígenas sobre os impactos do agronegócio na região. Os cientistas ainda encontraram amostras de algodão, material hospitalar, ataduras, gases, fraldas, absorventes íntimos, tecido de algodão cru e coadores de café contaminados por 28 tipos de agrotóxicos. Dezessete são proibidos na União Europeia (UE), e dois no Brasil – o carbofurano e o carbendazim, associados aos riscos de câncer, problemas neurológicos e má formação de fetos. Entre 2019 e 2024, houve quase 1,5 mil intoxicações registradas no estado pelo Ministério da Saúde, das quais 45% por agrotóxicos de uso agrícola – entre elas, 3% ligadas à lavoura de algodão. No entanto, especialistas avaliam que há grande subnotificação dos efeitos adversos à saúde, para a qual contribuem o medo de represálias, legislações frouxas e falta de controle sobre pulverizações aéreas. "Há grande insuficiência na fiscalização", diz o procurador Gabriel Martins, do Ministério Público Federal no Mato Grosso (MPF-MT), que recebeu os dados de intoxicações fornecidos pelo Ministério da Saúde. "Vemos uma preocupação quase nula dos produtores e muito baixa da União, do governo estadual e dos municípios, que querem mais produção." Soluções da lavoura à vitrine Outra deficiência está na rastreabilidade de uma cadeia produtiva global e fragmentada. O algodão brasileiro encontra seus principais mercados em China, Vietnã, Bangladesh, Turquia e Paquistão, onde se confeccionam tecidos para lojas de moda no mundo todo, desde o fast fashion até lojas de luxo. São necessários maiores esforços por varejistas e iniciativas de certificação de produtores algodoeiros, segundo especialistas em sustentabilidade, para rastrear e evitar o uso de substâncias nocivas na ponta inicial da jornada da commodity, mapear riscos a trabalhadores nas lavouras e garantir maior transparência com o consumidor. "O algodão sustentável é aquele plantado sem uso de veneno e junto com alimentos, o que garante a segurança alimentar de quem planta algodão", diz Yamê Reis, coordenadora de Design de Moda no Instituto Europeu de Design no Rio de Janeiro, que faz parte da campanha Moda Sem Veneno. "Precisamos de política pública, incentivo fiscal para pequenos produtores e restringir a importação de agrotóxicos." Para os defensores da moda sustentável, as soluções para o setor passam ainda pela disseminação entre os consumidores da importância do consumo consciente, o maior uso de fibras recicladas na indústria têxtil e o fortalecimento da agroecologia, que privilegia pequenos produtores e perspectivas de proteção ao meio ambiente. "Ao contrário da agricultura convencional, algodão agroecológico significa usar fertilizantes orgânicos, não usar inseticidas e fungicidas, diminuir operações mecanizadas e rotacionar culturas", diz Larissa Roviezzo, consultora em economia circular e sustentabilidade. "Existe uma ideia de que a agricultura familiar é pequena e não pode ser produzida em larga escala, mas isso não é verdade." Discussão internacional Hoje, 82% da produção brasileira é de algodão certificado pela organização Better Cotton Initiative (BCI). O selo é internacionalmente reconhecido por supostamente identificar, para varejistas e consumidores, a produção em conformidade com 28 critérios econômicos, sociais e ambientais. No Brasil, principal origem do algodão licenciado pela organização, a BCI elabora seu selo com base na certificação Algodão Brasileiro Responsável (ABR), da Associação Brasileira de Produtores de Algodão (Abrapa), e inclui alguns critérios adicionais próprios. Essa metodologia é alvo de críticos dentro e fora do Brasil, que reclamam da falta de auditoria externa contratada pela BCI e advogam por maior controle quanto ao uso de agrotóxicos. Em entrevista à DW, a BCI afirmou que o algodão por ela certificado não pode ser chamado de "sustentável". "O que a gente acredita é que a sustentabilidade não é um destino a que se chega, é algo que a gente almeja", disse Álvaro Moreira, gerente sênior de parcerias e programas de grandes fazendas. Ele reconhece que o uso de pesticidas segue muito alto no Brasil e é o principal desafio para o setor. Dentre os critérios da BCI para pesticidas, estão a não utilização de agrotóxicos listados como altamente perigosos e a existência de um plano dos produtores para eliminar até 2028 substâncias definidas como carcinogênicas, mutagênicas ou tóxicas para a reprodução. Mas, desde 2023, a BCI tem um procedimento para produtores solicitarem o uso, por até três anos, de pesticidas de alto risco ao meio ambiente e à saúde humana. Esse mecanismo vale no Brasil e pode ser pedido na ausência de "alternativas viáveis", desde que o produtor apresente um plano para a descontinuação gradual. Em abril do ano passado, a produção de algodão com o selo da BCI foi associada a abusos de direitos à terra e ambientais na Bahia por uma investigação da organização Earthsight. Nos meses seguintes, a BCI relatou que revisões independentes não detectaram infração dos seus parâmetros nas fazendas citadas e que colocou em prática um plano de ação para endereçar desafios na região. A BCI diz que a certificação também se baseia em dados disponibilizados por produtores e autodeclarações dos pesticidas usados. Por sua vez, a Abrapa afirmou em nota que fazendas certificadas passam por auditorias de terceira parte anualmente e que tem investido em maior rastreabilidade da cadeia produtiva, inclusive com um projeto-piloto que permite ao consumidor acessar com um QR Code as informações sobre as etapas percorridas pelo algodão. Autor: Heloísa Traiano