EBC prorroga inscrições para o edital Seleção TV Brasil até quarta

>> O edital completo e fichas de inscrições estão disponíveis aqui

A iniciativa, voltada à TV pública em parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, representa o maior investimento da história no campo público: um valor recorde de R$ 110 milhões para a contratação de, no mínimo, 35 produções independentes de conteúdo audiovisual brasileiro.

As obras selecionadas e produzidas serão posteriormente exibidas na programação da TV Brasil e da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Os projetos deverão contemplar uma das sete linhas temáticas propostas: infantil, infantojuvenil, natureza e meio ambiente, futebol feminino, sociedade e cultura, produção e finalização de longas-metragens, e produção de novela.